"Мы вместе с "Факелом" готовимся к возобновлению сезона. Наступает очень важная часть — подготовка по второй половине чемпионата. Конечно же, я жду возвращения РПЛ. Скучаю по российскому футболу. Дай бог у нас всё получится", — цитирует Самедова "Чемпионат".
Напомним, Самедов в начале июня стал старшим селекционером "Факела", который вышел из Первой лиги в РПЛ. По итогам 17-ти туров воронежцы набрали 13 очков – коллектив идет на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. Первые матчи национального первенства после окончания зимней паузы запланированы на начало марта.
Самедов: вместе с "Факелом" готовимся к возобновлению сезона – скучаю по российскому футболу
Экс-футболист сборной России Александр Самедов высказался о зимней паузе в чемпионате России.
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