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Гулиев: я спартаковец с пяти лет, в ЦСКА никогда не перейду. Про "Зенит" не могу так сказать

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Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев рассказал о своем отношении к гипотетическим переходам в "Спартак", ЦСКА и "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
- Я спартаковец с пяти лет: прошел все возрасты, дубль, основную команду. Хочешь или не хочешь, но я красно-белый. Я бы никогда не был против вернуться в эту команду. Но моя цель на сегодня - хорошо играть в "Химках". Для меня ЦСКА был и остается принципиальным соперником. "Зенит" в последнее время добавили в этот список - они, наверное, наравне с ЦСКА, но у меня не так было. Поэтому в ЦСКА я, конечно, никогда не перейду. Про "Зенит" не могу сказать так, - передает Гулиева "РБ Спорт".

26-летний полузащитник Аяз Гулиев является воспитанником московского "Спартака", однако не смог закрепиться в составе красно-белых. Также футболист выступал за махачкалинский "Анжи", "Ростов" и тульский "Арсенал". В июле 2022 года Гулиев на правах свободного агента подписал контракт с подмосковными "Химками", за которые и играет в настоящее время. В текущем сезоне на счету Аяза 12 матчей за красно-черных во всех турнирах (10 в Российской премьер-лиге, 2 в Кубке России) и 1 результативная передача.


Химки Спартак Зенит ЦСКА Гулиев
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