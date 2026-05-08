В Норвегии отреагировали на запрет ФИФА выступать Хайкину за их сборную

"Мы весьма удивлены решением ФИФА.ФИФА утверждает, что Хайкин не соответствует всем их критериям. Они предполагают, что это формальность, что, на мой взгляд, странно", - сказал Сальтведт "Чемпионату".
В начале апреля 2026 года стало известно, что вратарь получил гражданство Норвегии.
Никита Хайкин выступает в составе "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 23 матча, пропустил 32 гола и отыграл 7 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июля 2027 года.