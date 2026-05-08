В Норвегии отреагировали на запрет ФИФА выступать Хайкину за их сборную

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на запрет ФИФА российскому вратарю "Будё-Глимт" Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии
"Мы весьма удивлены решением ФИФА.
ФИФА утверждает, что Хайкин не соответствует всем их критериям. Они предполагают, что это формальность, что, на мой взгляд, странно", - сказал Сальтведт "Чемпионату".

В начале апреля 2026 года стало известно, что вратарь получил гражданство Норвегии.

Никита Хайкин выступает в составе "Буде-Глимт" с конца марта 2023 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 23 матча, пропустил 32 гола и отыграл 7 встреч на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июля 2027 года.

