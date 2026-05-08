Главный тренер "Ахмата" поделился ожиданиями от матча с "Динамо" Мх

"Нас ждет очень сложный матч, поскольку махачкалинцы борются за выживание. Хотелось бы, чтобы болельщики были рядом с нами и поддержали нас на такой игре", - сказал Черчесов "Матч ТВ".
Матч 29-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и махачкалинским "Динамо" состоится 10 мая на стадионе "Ахмат Арена". Подопечные Станислава Черчесова располагаются на девятой строчке с 35 очками.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ с "Динамо" Махачкала.
