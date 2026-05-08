Гаранин поделился, почему решил возглавить "Пари НН"

"Я с огромным удовольствием вернулся в РПЛ.Есть сила и желание помочь ребятам в каких?то деталях, которые я знаю, которые потом могут принести результат", - приводит слова Гаранина официальный сайт РПЛ.
Гаранин сменил на посту наставника нижегородцев белорусского специалиста Алексея Шпилевского.
После 28 туров "Пари НН" с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 29 туре команда сыграет дома с ЦСКА (6-е место, 45 очков). Встреча состоится в понедельник, 11 мая. Начало — в 15:15 мск.