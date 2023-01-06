"Я могу играть за сборную Азербайджана, нужно просто договориться и дать окончательное согласие, что перехожу. Не исключаю, что в будущем буду играть за эту сборную, а не за команду России", — цитирует Гулиева "РБ Спорт".
Гулиев является воспитанником "Спартака". Начиная с текущего сезона, 26-летний хавбек играет за "Химки". Он вышел на поле в 10-ти матчах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых отметился одной голевой передачей.
"Химки" по итогам 17 туров национального первенства набрали 12 очков и занимают 15 место в турнирной таблице.
Гулиев: могу играть за сборную Азербайджана, а не России – нужно просто договориться
Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев не исключил, что может начать выступать за сборную Азербайджана.
Фото: ФК "Химки"