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Глушаков: планирую в ближайшее время определиться с командой

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Экс-футболист "Химок" Денис Глушаков рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Химки"
- Предложения рассматриваю, но пока комментировать не хотел бы. Планирую в ближайшее время определиться с командой. Сейчас тренируюсь, держу себя в форме, занимаюсь с тренером по физподготовке, - приводят слова Глушакова РИА Новости.

Центральный хавбек Денис Глушаков начинал этот сезон в "Химках". Футболист поучаствовал в 19 играх за свой клуб во всех турнирах и отметился 1 мячом и 1 ассистом. С приходом в клуб нового наставника Спартака Гогниева Денис потерял стабильное место в стартовом составе, а позже перестал попадать в заявку на матчи. Зимой этого года Глушаков расторг контракт с подмосковным коллективом и стал свободным агентом. Ранее экс-капитан "Спартака" заявлял, что у него есть предложение от клуба РПЛ, а вчера гендиректор армянского клуба "Арарат-Армения" сказал, что хотел бы видеть Глушакова в своей команде.


Глушаков Химки
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