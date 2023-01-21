- Самый максимальный комментарий на сегодня: Миха Мевля точно не продолжит свою карьеру в России, - приводят комментарий агента РИА Новости.
32-летний словенец Миха Мевля, выступающий на позиции центрального защитника, начинал текущий сезон в московском "Спартаке". За красно-белых экс-зенитовец 7 матчей – 4 в РПЛ и 3 в Кубке России. Футболист отыграл всего 285 минут на поле. Этой зимой наставник московского коллектива Гильермо Абаскаль не взял Миху за сборы, после чего клуб досрочно прекратил сотрудничество с Мевлей. Ранее защитник в России выступал за "Ростов" и "Зенит" и "Сочи". В составе петербуржского коллектива словенец завоевывал чемпионский титул в сезоне 2018/2019.
Агент: Мевля точно продолжит карьеру не в России
Агент словенского защитника Михи Мевли Андрей Степанов высказался по поводу будущего игрока.
Фото: Global Look Press