Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Эвертон2 тайм
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Астон Вилла2 тайм
П1 60X 6.2П2 1.15
Борнмут
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест2 тайм
П1 15X 1.1П2 13
Лестер Сити
2 - 2 2 2
Брайтон2 тайм
П1 22X 1.08П2 12.5
Кристал Пэлас
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.4X 3.6П2 1.86

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
Бетис2 тайм
П1 1.18X 5.5П2 44
Атлетико
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.36X 5.2П2 9.2
Севилья
23:00
КадисНе начат
П1 1.78X 3.6П2 4.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 8.6X 5.6П2 1.31
Фиорентина
22:45
ТориноНе начат
П1 1.96X 3.35П2 4.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Унион
3 - 1 3 1
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
6 - 0 6 0
ФрайбургЗавершен
Бохум
3 - 1 3 1
ГертаЗавершен
Айнтрахт
3 - 0 3 0
Шальке-04Завершен
Кёльн
20:30
ВердерНе начат
П1 2.03X 3.7П2 3.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент: Мевля точно продолжит карьеру не в России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент словенского защитника Михи Мевли Андрей Степанов высказался по поводу будущего игрока.
Фото: Global Look Press
- Самый максимальный комментарий на сегодня: Миха Мевля точно не продолжит свою карьеру в России, - приводят комментарий агента РИА Новости.

32-летний словенец Миха Мевля, выступающий на позиции центрального защитника, начинал текущий сезон в московском "Спартаке". За красно-белых экс-зенитовец 7 матчей – 4 в РПЛ и 3 в Кубке России. Футболист отыграл всего 285 минут на поле. Этой зимой наставник московского коллектива Гильермо Абаскаль не взял Миху за сборы, после чего клуб досрочно прекратил сотрудничество с Мевлей. Ранее защитник в России выступал за "Ростов" и "Зенит" и "Сочи". В составе петербуржского коллектива словенец завоевывал чемпионский титул в сезоне 2018/2019.


Мевля Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Каррера: европейцы меня никогда не осуждали за работу в России
Дубль Винда помог "Вольфсбургу "дома разгромить "Фрайбург" и подняться в зону еврокубков
Агент: Мевля точно продолжит карьеру не в России
Мудрик - лучший игрок "Челси" в матче с "Ливерпулем" по обводкам и точности передач 1
Медведев: у "Зенита" укомплектованная команда, каких-то дефицитных позиций, требующих немедленного наполнения, нет 3
"Ростов" разгромил "Бунедкор" в первом контрольном матче межсезонья 1
Официально: Гбамбле перешел в "Ахмат"
"Реал Сосьедад" обыграл "Райо Вальекано" и сравнялся по очкам с мадридским "Реалом"
Канчельскис - о встрече РФС и УЕФА: в Европе слышал, что, может быть, вернут наши молодежную и юношеские сборные 1 эксклюзив
Footmercato: французский "Лорьян" заинтересован в приобретении Изидора
Комличенко забил с передачи Уткина, Уткин оформил "гол+пас" за 6 минут
"Ливерпуль" и "Челси" не смогли выявить победителя в матче 21-го тура АПЛ 3
Каррера: Головин – лучший российский футболист на данный момент. Александр талантливее Миранчука 1
Мудрик дебютировал за "Челси". Украинец вышел на замену на 55-й минуте в матче против "Ливерпуля"
Зиньковский: Абаскаль наладил атмосферу в "Спартаке", чувствуется семейная обстановка 1