- Все новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются очередными слухами. – приводит комментарий Гальего Sport24.
Как сообщают различные источники, 22-летний футболист сборной Армении Эдуард Сперцян заинтересовал ряд европейский клубов, в частности голландские команды "ПСВ" и "Фейеноорд", итальянскую "Фиорентину" и испанский "Вильярреал". Эдуард является одним из ключевых игроков краснодарского коллектива и набрал 10+6 по системе гол плюс пас в 21 игре. Авторитетный аналитический интернет-портал Transfemarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна, чей контракт с "быками" рассчитан до июня 2026 года, в 9 млн евро.
"Вильярреал" после проведенных 18 туров располагается на 5-й строчке в таблице Ла Лиги, набрав 31 очко.
Спортдиректор "Вильярреала": новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются слухами
Спортивный директор "Вильярреала" Хорхе Гальего высказался по поводу появившейся информации о том, что клуб заинтересован в приобретении футболиста "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"