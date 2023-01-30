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Яровинский: мы со Слуцким хотели купить Дзюбу в ЦСКА и "Халл Сити"

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Бывший спортивный директор ЦСКА и "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что Леонид Слуцкий хотел видеть форварда Артема Дзюбу в московском ЦСКА и английском "Халл Сити".
Фото: ФК "Рубин"
– Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА: обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в "Халл Сити", но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге, – цитирует Яровинского Sport24.

Английский футбольный клуб "Халл Сити", представлявший и до сих пор представляющий Чемпионшип, российский специалист Леонид Слуцкий возглавлял в период с июля по декабрь 2017 года. Во главе "Халла" Леонид Викторович провел 21 матч. Главным тренером московского ЦСКА Слуцкий являлся с октября 2009 года по декабрь 2016 года. Во главе "армейцев" Леонид Викторович провел 302 матча.

Артем Дзюба во время английского периода тренерской карьеры Леонида Слуцкого играл за "Зенит", в котором Артем провел несколько впечатляющих сезонов. Из этого клуба он окончательно ушел по окончании предыдущего сезона. У Дзюбы завершилось соглашение с клубом из Санкт-Петербурга. Летом 2022 года, до перехода в турецкий клуб "Адана Демирспор", Дзюба поддерживал физическую форму в составе "Рубина", который тогда возглавлял Слуцкий.


Яровинский Дзюба Слуцкий
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