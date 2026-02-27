Арбитр Федотов объяснил отмененный гол "Балтики" в ворота "Зенита"

"И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю "Зенита". Говорить, что линии кривые, нет смысла — они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили.
Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока "Балтики" на вратаря. На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал", — приводит слова Федотова "Чемпионат".
Встреча 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой" состоялась сегодня, 27 февраля в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0. Мяч в составе "Зенита" забил Луис Энрике на 87-й минуте. Изначально счет встречи открыл защитник "Балтики" Кевина Андраде, на после видеопересмотра его гол был отменен.
"Зенит" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. "Балтика" идет на пятом месте, набрав 35 очков.