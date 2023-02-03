"Маркос подписал контракт с "Химками" на 1,5 года. Кроме того, мы разговаривали с бразильскими футболистами в России. Они положительно отзывались об этой стране. Поэтому трансфер состоялся", — цитирует агента Sport24.
27-летний хавбек провел предыдущий сезон в бразильском клубе "Сан-Паулу" - он вышел на поле в 16-ти играх национального первенства, в которых записал себе в актив 1 гол.
Отметим, в сезоне 2016/2017 Гильерме выступал за загребское "Динамо" и провел 11 матчей в рамках чемпионата Хорватии.
Агент Гильерме – о "Химках": бразильцы из РПЛ хорошо отзывались о России, поэтому трансфер состоялся
Агент Эмрах Акчай, представляющий интересы полузащитника "Химок" Маркоса Гильерме, поделился впечатлениями от перехода футболиста в подмосковный клуб.
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