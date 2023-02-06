"Реально ли выйти на первое место в РПЛ? Ну тяжело будет в любом случае, но впереди много матчей, поэтому посмотрим. Обсуждаем ли это в команде? Нет, у нас еще много всего впереди, поэтому то, где мы там будем в июне... сейчас об этом никто не думает", — сказал Зиньковский в видео, которое опубликовал "РБ Спорт".
Антон Зиньковский перешел в московский "Спартак" из "Крыльев Советов" летом 2022 года. Красно-белые заплатили за 26-летнего самарского полузащитника примерно 3,2 миллиона евро. Он провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
После 17 туров "Спартак" расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на 6 очков.
Зиньковский: "Спартаку" тяжело будет выйти на первое место в РПЛ
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский прокомментировал шансы московского клуба побороться за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Global Look Press