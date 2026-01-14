Кирьяков: если бы "Локомотив" рассчитывал на Баринова, смог бы его удержать

"ЦСКА — команда с амбициями. У них молодой подбор игроков. Команда его захотела, сам Баринов был не против, финансовая составляющая — всё сошлось. Но слухи ходили давно. Если бы "Локомотив" рассчитывал на Баринова, смог бы его удержать. Пытались, но поняли, что нет в этом смысла", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
Вчера, 13 января, ЦСКА объявил о переходе Дмитрия Баринова из московского "Локомотива", футболист заключил контракт с красно-синими до лета 2029 года. Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с "железнодорожниками", который истекал по окончании текущего сезона.
Баринов выступал за "Локомотив" с 2015 года - всего он провел за клуб во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 голевых передач. На счету полузащитника 23 матча в составе национальной команды России.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками, подопечные Михаила Галактионова занимают третье место с 37 баллами в своем активе.
Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"