– Мы не жили с "Шахтером" в одном отеле, совместное проживание российских клубов с украинскими у нас не допускается, этот вопрос сразу обговаривался. Мы тренировались с "Шахтером" на соседних полях, несколько тренировок на первом сборе проходили в одно время. Никаких конфликтов не было, даже, напротив, кто-то оставался смотреть тренировки, когда они позже заканчивали, – приводит ответ пресс-службы "Крыльев Советов" Metatratings.
Ранее стало известно, что в турецком отеле Royal Seginus произошла драка между игроками российского "Шинника" и украинского "Миная", которые проживали в одном месте. По информации журналиста Ивана Карпова, драку спровоцировали игроки "Миная", которые призывали российских коллег к выкрику политических лозунгов.
"Крылья Советов" – о совместном проживании с "Шахтером": никаких конфликтов не было
Пресс-служба "Крыльев Советов" рассказала о совместном проживании футболистов поволжской команды с украинским "Шахтером" на зимнем сборе в Турции.
Фото: ФК "Крылья Советов"