Фанаты "Зенита" выступили с заявлением после матча со "Спартаком"

"Спасибо всем, кто был вчера на трибуне! Мы провели достойные 90+ минут как в плане поддержки (несмотря на присутствовавший местами рассинхрон), так и соблюдения всех внутренних договорённостей касаемо отказа от матерных скандирований в адрес трибуны соперника", - написано в Telegram-канале объединения.
Вчера, 8 апреля, на "Газпром Арене" состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Основное время встречи завершилось ничьей со счетом 0:0.
Подопечные Сергея Семака потерпели поражение в серии пенальти со счетом 6:7.