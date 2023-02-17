"Ничего не знаю об одобрении российских паспортов для моих клиентов", - приводит слова Луиса Фернандо Гарсии "Чемпионат".
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов. Ожидается, что бразильские полузащитники станут гражданами России уже весной этого года. Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, Клаудиньо защищает цвета клуба из Санкт-Петербурга с 2021 года. Зимой появлялась информация об интересе к Малкому со стороны французского "ПСЖ". Клаудиньо интересовались несколько клубов высшей лиги Бразилии.
Агент Малкома и Клаудиньо: ничего не знаю об одобрении российских паспортов для моих клиентов
Агент звёздных полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо прокомментировал новость об одобрении получения бразильцами российских паспортов.
ФК "Зенит"