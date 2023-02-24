– Если бы кто-то из россиян был готов к Европе, играл бы там уже. История про Захаряна и "Челси" – сказки, ничего такого там не было, одни разговоры в прессе. Если бы это было правдой, за Захаряном прилетел бы самолет, они дали бы контракт на руки. Если кто-то из игроков действительно понравился бы европейским клубам, они бы там уже играли.
Отстранение наших спортсменов от мирового спорта не является преградой. Не вижу ни одного российского футболиста в РПЛ, кто готов к Европе – ноль! Уверен, российский рынок мониторят и по сей день – если кто-то им понравится, его купят. Но, думаю, в ближайшее время такого не произойдет, – приводит слова Юрана "РБ Спорт".
В последнее время активно муссируются слухи об интересе к российским футболистам со стороны европейских клубов. Так, летом сорвалась сделка по переходу 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна из "Динамо" в "Челси". В феврале турецкие СМИ активно сватали уроженца Самары в стамбульский "Галатасарай".
Кроме того, в прессе возникла информация о том, что на радары мадридского "Реала" попал 22-летний полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян. Ранее возникали слухи о том, что в его услугах заинтересован нидерландский ПСВ. Однако до предметных предложений, по словам самого Сперцяна, дело не дошло.
Юран: история про Захаряна и "Челси" – сказки. Если бы это было правдой, за Захаряном прилетел бы самолет
Экс-главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран отреагировал на многочисленные слухи об интересе топ-клубов Европы к российским футболистам.
Фото: ФК "Химки"