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Писарский: почему выбрал "Крылья Советов"? Нравится команда и тренер. Хороший город. Хорошие условия

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Новый форвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский рассказал о том, почему его выбор пал на самарский клуб.
Фото: ПФК " Крылья Советов"
- Почему выбрал "Крылья"? Потому что это моё решение. Факторы? Это моё дело. Нравится команда и тренер. Хороший город. Хорошие условия. Были ли другие варианты зимой? Я же уже объяснял. Когда приходил в !Оренбург", то тоже были другие варианты. Сейчас выбрал "Крылья", - приводит слова Писарского "Чемпионат".

Российский форвард, которому в феврале исполнилось 27 лет, Владимир Писарский в этом розыгрыше РПЛ дебютировал в турнире. Россиянин в первой части сезона защищал цвета "Оренбурга". Под руководством чешского специалиста Марцела Лички Писарский стал главным нападающим команды и забил 17 голов в 18 поединках за свою команду во всех турнирах. В чемпионате России Писарский провел 15 встреч, в которых сумел отметиться 14 точными попаданиями. Это лучший результат в осенней части российского первенства. Игра Владимира не осталась незамеченной со стороны других клубов. Предложение о переходе форварда сделали "Зенит" и "Крылья Советов". Футболист сделал выбор в пользу самарцев. После перехода Писарский объяснил свой выбор тем, что хочет развиваться постепенно.


Кубок России Сычевой Крылья Советов
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