Экс-игрок ЦСКА - о Челестини: возможно, стоит принимать уже радикальные меры

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о главном тренере команды Фабио Челестини.
Фото: ФК ЦСКА
Владимир Пономарев предложил кандидатуру Сергея Игнашевича на пост главного тренера ЦСКА.

"Игры после рестарта вообще никакой нет. Прогресса нет. Пару игр еще можно потерпеть, но, возможно, стоит принимать уже радикальные меры.
Есть же у нас Игнашевич, который без дела болтается. Он сделал классную Балтику до этого", - сказал Пономарев "Спорт-Экспрессу".

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА с июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 32 матча, одержала 18 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Соглашение со швейцарским специалистом рассчитано до конца июня 2027 года.

