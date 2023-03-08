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Агент Сафонов – о невызове Дзюбы в сборную России: Карпин дорожит микроклиматом в команде

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Известный агент Алексей Сафонов поделился мыслями по поводу решения наставника сборной России Валерия Карпина не вызывать на предстоящий сбор Артема Дзюбу.
Фото: ФК " Локомотив"
- Думаю, Карпин не вызвал его из-за возраста. Если, допустим, через год нас допускают, и что, у нас ветераны в основе? А когда молодых наигрывать? Плюс Карпин дорожит микроклиматом в команде. Не дай бог, какая-то передряга между ними возникнет. Зачем ему это? – приводит мнение Сафонова "Советский Спорт".

34-летний россиянин Артем Дзюба, играющий на позиции центрфорварда, не получил вызов в сборную России на сбор, который начнется 19 марта и завершиться 28 числа этого же месяца. По сообщениям СМИ, команда Валерия Карпина сыграет в двух контрольных поединках с Ираном и Ираком. Ранее наставник команды заявлял о том, что не планирует вызывать полевых игроков старше 30 лет хочет больше давать шансы молодым. Сам Дзюба в интервью подтвердил готовность приехать в сборную России. Лучший бомбардир в истории национальной команды триумфально вернулся в РПЛ. В первом же матче за Локомотив в рамках российского первенства форвард отправил три мяча в сетку ворот Ростова Валерия Карпина. (3:1). Свой последний матч Дзюбы в составе сборной России провел против Дании (1:4) на Евро-2020.


Карпин Дзюба Сборная России
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