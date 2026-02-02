Колосков оценил заявление Инфантино о России

"Или Инфантино действительно прозрел и понял, что решение ФИФА было ошибкой, или в преддверии каких-то политический событий он хочет эту мысль материализовать. Точно не могу сказать, но сам факт заявления Инфантино меня порадовал.
Это позитивный сигнал, но пока эти слова остаются лишь его личным мнением.Было бы хорошо, если бы о возвращении России Инфантино не просто заявил, но и провел через Совет ФИФА решение, которое сняло бы все ограничения с наших сборных команд и клубов", — отметил Колосков в беседе со Sport24.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с марта 2022 года. Причиной введения санкций в отношении России стало начало специальной военной операции на территории Украины.