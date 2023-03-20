- Нет ощущения, что "Зенит" — самая ненавистная команда. В соцсети захожу редко и совершенно не знаю, что о нас пишут.
"Зенит" становился чемпионом России четыре последних сезона подряд. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, несмотря на поражение в проходившем вчера, 19 марта, выездном матче с московским ЦСКА (0:1), сине-бело-голубые продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, "Ростов", на семь очков.
Источник: "Чемпионат"
Кузяев: нет ощущения, что "Зенит" — самая ненавистная команда
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев признался, что не чувствует, что его команда является самой ненавидимой в России.
ФК "Зенит"