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Семак: контракт "Зенита" с Караваевым, по-моему, продлен

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что по его информации защитник команды Вячеслав Караваев продлил контракт с клубом.
Фото: РПЛ
"Контракт "Зенита" с Караваевым продлен, по-моему", - приводит слова Семака "РБ Спорт".

Напомним, ранее была информация, что руководство клуба согласовало новый договор с 27-летним игроком.

Вячеслав Караваев, выступающий на позиции правого защитника, перешел в "Зенит" из нидерландского "Витесса" летом 2019 года. В текущем сезоне воспитанник академии ЦСКА принял участие в 21 встрече за коллектив из Санкт-Петербурга. В активе футболиста два ассистентских действия. Действующее соглашение Караваева с "Зенитом" заканчивается в конце июня этого года.


Семак Зенит Караваев
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