"Контракт "Зенита" с Караваевым продлен, по-моему", - приводит слова Семака "РБ Спорт".
Напомним, ранее была информация, что руководство клуба согласовало новый договор с 27-летним игроком.
Вячеслав Караваев, выступающий на позиции правого защитника, перешел в "Зенит" из нидерландского "Витесса" летом 2019 года. В текущем сезоне воспитанник академии ЦСКА принял участие в 21 встрече за коллектив из Санкт-Петербурга. В активе футболиста два ассистентских действия. Действующее соглашение Караваева с "Зенитом" заканчивается в конце июня этого года.
Семак: контракт "Зенита" с Караваевым, по-моему, продлен
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что по его информации защитник команды Вячеслав Караваев продлил контракт с клубом.
Фото: РПЛ