Игрок "Оренбурга" Гойкович: здорово, что Личка остался. В следующем сезоне наш результат будет еще лучше

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Боснийский футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович поделился своей точкой зрения на продление контракта с наставником команды Марцелом Личкой.
Фото: Чемпионат.com
- Очень здорово, что Марцел остался, мы все этого хотели. Плюс пришли новые латиноамериканцы, надо чтобы мы еще лучше друг друга узнали и тогда будем еще сильнее. Думаю, что в следующем сезоне наш результат будет еще лучше, - приводит комментарий Гойковича "Матч ТВ".

"Оренбург" под управлением чеха Марцела Лички пока проводит успешный сезон. Команда сумела по итогам 20 туров забраться на 7-ю строчку, набрав 31 очко. Отставание от лидирующей тройки составляет 9 баллов. В 20-м туре "Оренбург" на своей домашней арене уверенно обыграл одного из лидеров РПЛ "Спартак" (2:0). По результатам домашних поединков южноуральцы идут на 2 месте, пропустив выше себя только действующего чемпиона и нынешнего лидера российского первенства "Зенит". В 20 матчах оренбуржцы одержали 10 побед и 1 раз свели игру к ничьей. Команда Лички забила 40 голов и столько же пропустила. В следующем туре "Оренбург" приедет в гости к "Крыльям Советов".


Оренбург Гойкович Личка
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