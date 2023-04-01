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Газзаев: Слуцкий провалился в Европе. Из-за него там не смотрят на российских тренеров

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Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что из-за провала Леонида Слуцкого в "Халле" и "Витессе" на российских тренеров в Европе обращают мало внимания.
Фото: ФК "Рубин"
- Вот работал в Европе какое?то время Слуцкий, но он не дал там результат. Понятно, что после такого никто не будет приглашать российских специалистов. Если бы Слуцкий успешно отработал, на наших тренеров обращали бы больше внимания в Европе. Но он там провалился — и в Англии, и в Нидерландах.

Леонид Слуцкий, который в Российской Премьер-Лиге работал с футбольным клубом "Москва", ЦСКА и казанским "Рубином", имеет опыт работы в зарубежных чемпионатах. Российский специалист какое-то время возглавлял английский "Халл Сити", который выступал в Чемпионшипе, и нидерландский "Витесс". Из обоих клубов Слуцкий был уволен, не проведя в них даже одного года. После ухода из "Рубина" в ноябре 2022 года тренер является безработным, появляясь на публике только в различных шоу в интернете и телевидении.

Источник: "Матч ТВ"


Газзаев Слуцкий
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