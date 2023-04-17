Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс Юнайтед
22:00
ЛиверпульНе начат
П1 5.2X 4.7П2 1.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
22:00
МальоркаНе начат
П1 1.81X 3.35П2 5.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
21:45
АталантаНе начат
П1 2.32X 3.45П2 3.3
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Дзюба - о Fan ID: может, можно его как-то отменить?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба высказался за отмену законопроекта о Fan ID.
Фото: ФК "Локомотив"
- Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы. Когда заполняются полные трибуны, это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать! Сейчас все об этом говорят - и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать?

Артем Дзюба не играл в РПЛ, когда в лиге только началось введение Fan ID. В этот момент 34-летний нападающий играл за турецкий "Адана Демирспор". Когда Дзюба вернулся в российский чемпионат, Fan ID был введен на всех стадионах РПЛ во всех городах. Некоторые депутаты Государственной Думы публично высказывались против законопроекта о карте болельщика. Президент Владимир Путин подписал указ о разработке послаблений для отдельных групп граждан России.

Источник: "РБ Спорт"


Fan ID Дзюба Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тренер "Торпедо" назвал главного судью матча со "Спартаком" клоуном. Клотету грозит дисквалификация на срок до 4 матчей
Экс-гендиректор "Спартака": в условиях СВО Fan ID нужно принять как данность 1
Даса: если Тюкавин будет продолжать держать уровень, то у него все шансы заиграть в Европе 1
Слуцкий - о чемпионской интриге в РПЛ: девять очков - неотыгрываемое расстояние в семи турах 2
"Матч ТВ": "Ференцварош" связался с Верой из "Оренбурга". В аргентинце заинтересован лично Черчесов
Дзюба: за "Спартак" больше людей болеет, чем за "Зенит" 3
Первак: всегда удивляет, что "Спартак" построил такой прекрасный стадион, а вокруг него непомерный бардак 1
Дзюба - о Fan ID: может, можно его как-то отменить? 3
Бышовец: увольнение Йокановича из "Динамо" - вопрос времени 1
Головин - о матче "Монако" с "Лорьяном": забивать приятно. Значит не зря выхожу на поле
Форвард "Спартака" Бальде: работаю над тем, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ 1
Семак: у "Зенита" не тот отрыв, который позволяет команде спокойно докатываться до финиша сезона 1
Карпин: после игры в раздевалке обычно чаще всего не критикую, вне зависимости от результата
Экс-гендиректор "Спартака": с Федуном мы не общаемся. У меня своя жизнь, у него – своя
Президент "Оренбурга": попросим ЭСК РФС рассмотреть несколько судейских решений в матче с "Локомотивом" 1