- Одни люди хотели его сделать, но оно у них не пошло. Давайте теперь, откровенно, сделаем так, чтобы фанаты приходили на стадионы. Когда заполняются полные трибуны, это кайф для всех, мы же играем для болельщиков, для этого и нужно это делать! Сейчас все об этом говорят - и депутаты, и все остальные. Может, это можно как-то сделать?
Артем Дзюба не играл в РПЛ, когда в лиге только началось введение Fan ID. В этот момент 34-летний нападающий играл за турецкий "Адана Демирспор". Когда Дзюба вернулся в российский чемпионат, Fan ID был введен на всех стадионах РПЛ во всех городах. Некоторые депутаты Государственной Думы публично высказывались против законопроекта о карте болельщика. Президент Владимир Путин подписал указ о разработке послаблений для отдельных групп граждан России.
Источник: "РБ Спорт"
Дзюба - о Fan ID: может, можно его как-то отменить?
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба высказался за отмену законопроекта о Fan ID.
Фото: ФК "Локомотив"