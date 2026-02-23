Матчи Скрыть

Игрок "Спартака" Дмитриев получил травму. Известны подробности

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о травме игрока красно-белых Игоря Дмитриева.
Фото: ФК "Спартак"
"Дмитриев в столкновении с соперником получил повреждение связок голеностопного сустава. Будет проведено дообследование с последующим лечением. Надеемся на скорейшее восстановление Игоря", - сказал Зеленов Metaratings.

Сегодня, 23 февраля, состоялся товарищеский матч московского "Спартака" против казахстанского "Елимая". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. Игорь Дмитриев был заменен на в конце первого тайма из-за повреждения.

В текущем сезоне за красно-белых российский футболист провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.

