Игрок "Спартака" Дмитриев получил травму. Известны подробности

"Дмитриев в столкновении с соперником получил повреждение связок голеностопного сустава. Будет проведено дообследование с последующим лечением. Надеемся на скорейшее восстановление Игоря", - сказал Зеленов Metaratings.
Сегодня, 23 февраля, состоялся товарищеский матч московского "Спартака" против казахстанского "Елимая". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. Игорь Дмитриев был заменен на в конце первого тайма из-за повреждения.
В текущем сезоне за красно-белых российский футболист провел 23 матча, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач.