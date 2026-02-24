Матчи Скрыть

Семак ответил, нужно ли было "Зениту" меняться этой зимой

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, нужно ли было меняться команде зимой.
Фото: ФК "Зенит"
"Нужно. Нам было необходимо за это трансферное окно сбалансировать состав. Какие-то позиции у нас были перенасыщены, какие-то нужно было точечно усилить.

Новичков не так много. Но взяли игроков именно туда, где они были необходимы", - сказал Семак.

В минувшее зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" покинули защитник Страхиня Эракович, хавбек Жерсон, а также нападающие Лусиано Гонду и Матео Кассьерра. Состав сине-бело-голубых поплнили защитник Игорь Дивеев, полузащитник Джон Джон и форвард Джон Дуран.

Команда Сергея Семака финишировала второй по итогам осенней части чемпионата России. В эту пятницу, 27 февраля, зенитовцы сыграют в 19-м туре РПЛ против "Балтики".

Источник: "Чемпионат"

