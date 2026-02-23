"Мы ничем не рискуем". Семак рассказал о подписании Дурана в "Зенит"

- Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берём его в аренду на три месяца.
А у Джона есть мотивация - проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии, - цитирует Семака "Чемпионат".
Колумбийский форвард присоединился к петербургской команде на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" до конца текущего сезона. Первую часть кампании 22-летний нападающий провёл в турецком "Фенербахче".
"Зенит" с 39 очками в копилке идёт на второй строчке в чемпионате. 27 февраля команда дома примет "Балтику" в 19-м туре.