"Мы ничем не рискуем". Семак рассказал о подписании Дурана в "Зенит"

Сергей Семак прокомментировал приглашение нападающего Джона Дурана и объяснил, почему в клубе считают эту сделку оправданной.
Фото: ФК "Зенит"
По словам наставника "Зенита", аренда форварда способна усилить конкуренцию в атаке и принести пользу команде.

- Да, есть вопросы дисциплинарного характера, которые возникали в других клубах, но мы ничем не рискуем. Мы берём его в аренду на три месяца.

А у Джона есть мотивация - проявить себя в противостоянии с Кордобой, который является его конкурентом в сборной Колумбии, - цитирует Семака "Чемпионат".

Колумбийский форвард присоединился к петербургской команде на правах аренды из саудовского "Аль-Насра" до конца текущего сезона. Первую часть кампании 22-летний нападающий провёл в турецком "Фенербахче".

"Зенит" с 39 очками в копилке идёт на второй строчке в чемпионате. 27 февраля команда дома примет "Балтику" в 19-м туре.

