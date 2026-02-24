Защитник "Спартака" объяснил провал красно-белых в первой части РПЛ

"Очень тяжело, когда на "Спартак" соперники настраиваются как на матч жизни. Это самый большой клуб в России, каждый раз команды ждут матча с нами и хотят победить. Для них это игра года.
У нас есть качество, сильные игроки, но в футболе никогда не знаешь, что произойдет", - сказал Ву "Матч ТВ".
В первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал 8 побед в 18 матчах, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Красно-белые набрали 29 очков и ушли на зимнюю паузу в чемпионате, занимая шестое место в турнирной таблице. От первой строчки команда отстает на 11 баллов.
В ближайшее воскресенье, 1 марта, "Спартак" встретится с "Сочи" в рамках 19-го тура РПЛ.