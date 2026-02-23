Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен

Гендир ЦСКА ответил, предлагал ли клуб 30 млн евро за форварда "Леванте"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил, предлагал ли московский клуб 30 миллионов евро за нападающего "Леванте".
Фото: Getty Images
"Это неправда", - сказал Бабаев "Спорт-Экспрессу".

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что московский клуб предложил 30 миллионов евро за игрока.

Карл Этта-Эйонг выступает в составе испанского "Леванте" с начала сентября 2025 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 24 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится