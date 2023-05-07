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Джикия - об ошибке Селихова в матче "Спартака" с "Зенитом": конечно, мы его поддержали. Ошибки свойственны всем - и мне

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал ошибку голкипера Александра Селихова при первом голе "Зенита" в очном матче 26 тура РПЛ (3:2 в пользу петербуржцев).
Фото: РПЛ
- Что нужно сделать, чтобы бороться за второе место? Нужно с прямыми конкурентами забирать очки и не терять их в оставшихся играх. Банально, но такой ответ. Почему так получилось, что Селихов ошибся? Это ошибки, которые свойственны всем людям - и мне. На это никак по-другому смотреть не надо. Конечно, мы его поддержали. Информация, что мой контракт будет автоматически продлеваться, если сыграю 50% матчей? Недостоверная информация, - передает слова Джикии Sport24.

Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Этот результат сделал сине-бело-голубых чемпионами России в пятый раз подряд. Голкипер красно-белых Александр Селихов на 13 минуте матча грубо ошибся при розыгрыше мяча с защитниками у своих ворот - вратарь затянул с передачей, позволил себя накрыть полузащитнику "Зенита" Клаудиньо и попал при выносе точно в его ногу, от которой мяч отскочил в ворота по недосягаемой траектории.

Центральный защитник "Спартака" Георгий Джикия был включен в заявку на матч, но остался в запасе и на поле не появился.


Спартак Зенит Селихов Джикия
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