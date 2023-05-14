- Что не хватило команде, чтобы увести очки из Сочи? Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где?то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки, - приводит комментарий Карпина "Матч ТВ".
"Ростов" уступил "Сочи" Дмитрия Хохлова (0:1). Исход игры был решен на 89-й минуте. Точным ударом отметился атакующий полузащитник Тимофей Шипунов. Напомним, что в прошлом туре дончане на своей домашней арене проиграли "Факелу", пропустив два безответных мяча. Эти результаты ухудшили турнирное положение ростовчан. Теперь команда Карпина располагается на 3-й позиции, имея в своем активе 50 очков. Столько же на своем счету имеет столичный "Спартак", который находится на 4 месте, отставая от "Ростова" по дополнительным показателям. Отставание от идущего на 2-й строчке ЦСКА составляет 4 турнирных балла. До конца чемпионата осталось всего 3 тура. Свой следующий матч "Ростов" проведет в гостях. В соперниках – "Краснодар" Владимира Ивича.
Карпин: что не хватило команде, чтобы увести очки из Сочи? Много чего, была не самая лучшая наша игра
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился своими соображениями по поводу поражения от "Сочи" в 27 туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"