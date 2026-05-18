Транслировать РПЛ в Бразилии могут два телеканала

Два бразильских канала могут купить права на показ матчей Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027.
Фото: ФК "Зенит"
По данным Sport24, BandSports допускает возможность продления контракта до конца сезона 2027/2028. Канал планирует еженедельно показывать по два центральных матча тура РПЛ. Трансляции будут доступны преимущественно владельцам платных телевизионных пакетов и сервисов подписки.

Кроме того, по сведениям источника, интерес к трансляциям чемпионата России проявляет ещё один пока что неназванный бразильский телеканал. О том, какой именно вещатель может присоединиться к показу РПЛ, станет известно этим летом.

