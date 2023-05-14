- Сам матч не смотрел, поэтому что-то сложно по игре сказать, а если о результате, то, конечно, он на руку "Спартаку" и ЦСКА. Красно-синие сейчас вообще отрываются от соперников. Наверное, это самый явный претендент на серебро. "Спартаку", конечно, при этом еще на руку то, что ростовчане и армейцы проводят между собой очную встречу. Но, если говорить о том, как спартаковцы проводят последние матчи, им, наверное, тяжело будет бороться за второе место.
Думаю, что ЦСКА серебро уже никому не отдаст, а за бронзу между "Ростовом" и "Спартаком" будет борьба до последнего тура. Но я думаю, что на третьем месте будут ростовчане, потому что все-таки они более стабильно, чем "Спартак", проводят этот чемпионат.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Гранат: ЦСКА серебро уже никому не отдаст. На третьем месте будет "Ростов"
Бывший защитник "Ростова" Владимир Гранат прокомментировал Rusfootball.info поражение команды Валерия Карпина от "Сочи" в 27-м туре РПЛ (0:1).
Фото: "Чемпионат"