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Экс-тренер "Спартака" не стал называть Дзюбу легендой российского футбола

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о значении Артема Дзюбы для российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"
Испанский специалист заявил, что российский нападающий утратил ту креативность, которая у него была во время ЧМ-2018.

"Дзюба был хорошим игроком, отлично выступил на чемпионате мира, а потом утратил свою креативность.

Можно ли назвать его легендой российского футбола? Я думаю, Артём был большим футболистом, но в российском футболе было много легенд, и они очень известны в европейском футболе", - сказал Рианчо Metaratings.

Артем Дзюба суммарно провел 470 матчей, забил 177 голов и отдал 108 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. Он является обладателем четырех чемпионств России и Суперкубков России, а также трех Кубков России.

В сезонах 2019/2020 и 2020/2021 форвард становился лучшим бомбардиром РПЛ.

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