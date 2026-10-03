"Дзюба был хорошим игроком, отлично выступил на чемпионате мира, а потом утратил свою креативность.
Можно ли назвать его легендой российского футбола? Я думаю, Артём был большим футболистом, но в российском футболе было много легенд, и они очень известны в европейском футболе", - сказал Рианчо Metaratings.
Артем Дзюба суммарно провел 470 матчей, забил 177 голов и отдал 108 результативных передач в рамках Российской Премьер-Лиги. Он является обладателем четырех чемпионств России и Суперкубков России, а также трех Кубков России.
В сезонах 2019/2020 и 2020/2021 форвард становился лучшим бомбардиром РПЛ.