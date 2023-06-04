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Защитник "Рубина" Самошников: для себя решение о будущем принял. "Локомотив"? Возможно. Пока оставим это втайне

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Защитник "Рубина" Илья Самошников поделился информацией касательно своего будущего в казанском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
- Принял решение о будущем? Для себя - да, принял. Все и все узнают в ближайшее время. Давайте пока оставим это втайне, ладно? То, что я сказал, означает, что уже подписал? Возможно. Это "Локомотив"? Возможно... "Рубин" делал предложение. Но у меня все было уже решено.

Илья Самошников, играющий на позиции левого защитника, защищает цвета "Рубина" с января 2020 года. Действующее соглашение с казанским клубом у 25-летнего футболиста истекает в июне этого года. В этом сезоне в активе российского игрока 28 матчей за команду в Первой лиге, в которых он забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Самошникова в два с половиной миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


Самошников Рубин Локомотив
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