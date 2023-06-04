"Заинтересованность в приобретении Алексея Сутормина? Первый раз слышу", - приводит слова Федотова "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о личной заинтересованности главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в игроке "Зенита" Алексее Сутормине.
29-летний правый вингер выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Контракт футболиста с клубом заканчивается 30 июня 2025 года. В этом сезоне россиянин принял участие в 20 матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Федотов - о личной заинтересованности в переходе Сутормина: первый раз слышу
Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал слухи о личном интересе в покупке нападающего "Зенита" Алексея Сутормина.
Фото: РИА Новости