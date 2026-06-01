Семшов назвал сезон ЦСКА потерянным ещё до старта

Игорь Семшов критически отнёсся к решению ЦСКА сделать ставку на Дмитрия Игдисамова в качестве главного тренера команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Семшов выразил сомнения, что красно-синие смогут навязать борьбу лидерам чемпионата.

- У ЦСКА будет потерянный сезон. Клуб в последнее время слишком дёргается, у них за три сезона третий или четвёртый тренер, нет стабильности. Когда была стабильность, команда боролась за чемпионство. Если не стоит задача выиграть чемпионство или Кубок, то Игдисамов — самая лучшая фигура. Я не верю, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство, - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".

Напомним, Дмитрий Игдисамов возглавил армейцев после завершения сезона, подписав контракт по схеме "2+2". До этого специалист работал с командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится