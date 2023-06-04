Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
19:30
АтлетикоНе начат
Реал Мадрид
19:30
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
22:00
СпецияНе начат
Аталанта
22:00
МонцаНе начат
Милан
22:00
ВеронаНе начат
Удинезе
22:00
ЮвентусНе начат

Защитник Погостнов: сегодняшний "Локомотив" может бороться за чемпионство в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Локомотива" Егор Погостнов поделился своими мыслями по поводу уровня московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
- "Локомотив" летом проведет полноценные сборы, на которых проведем хорошую работу. В следующем сезоне мы будем также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний "Локомотив" может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ, - приводит мнение Погостнова Metaratings.ru.

Из-за того, что "Локомотив" провалил осеннюю часть РПЛ, скатившись на 14-ю позицию по итогам 17 туров, москвичи не сумели навязать борьбу за медали другим командам. Вчера, обыграв "Торпедо" (3:1), железнодорожники финишировали на 8-й строчке. Красно-зеленый коллектив – одна из лучших команда весны. "Локомотив" за 13 встреч российского первенства одержал 10 побед. Руководит коллективом российский тренер Михаил Галактионов.

19-летний россиянин Егор Погостнов, играющий на позиции центрального защитника, в этом сезоне РПЛ провел 9 игр. Какими-либо голевыми действиями игрок не отметился. Примечательно, что единственное поражение этой весной в РПЛ "Локомотив" потерпел от "Зенита" (1:2), который снова стал чемпионом России.


Локомотив Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Президент "Оренбурга": 5–7 июня мы объявим о трех трансферах на вход. Два иностранца, один из них аргентинец
Защитник "Спартака" Маслов - о незабитом пенальти Промеса: мы все люди — все ошибаемся
Экс-игрок "Зенита" Кришито: мне было нелегко уезжать из России
Официально: Карим Бензема покидает "Реал". Он провел в клубе 14 лет и выиграл 25 трофеев 3
Защитник ЦСКА Агапов: "Зениту" можно навязать борьбу за чемпионство
Защитник Погостнов: сегодняшний "Локомотив" может бороться за чемпионство в РПЛ
Чистяков: мы одинаково настраиваемся на все команды. Только на "Спартак" у нас двойная мотивация
Изидор: уровень "Торпедо"? Они заслуженно заняли последнее место в РПЛ
WhoScored представил символическую сборную по итогам заключительного тура РПЛ
Личка – о победе над "Динамо": у соперника были хорошие моменты для гола. Счёт мог бы быть и 2:2
Голкипер Лещук: Алпатов за три недели дал "Динамо" больше полезной информации, чем мы получили за весь год 5
Галактионов: все сборы "Локомотива" пройдут в Баковке. В текущей ситуации выезжать куда-то не представляется возможным 1
Летние сборы "Ахмата" пройдут в Кисловодске
Анри: Месси - первый игрок в истории, которого освистали с такой статистикой
Нагорных: переговоры по контрактам Жемалетдинова и Миранчука пока не начинали. Это наши игроки, столпы "Локомотива"