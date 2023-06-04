- "Локомотив" летом проведет полноценные сборы, на которых проведем хорошую работу. В следующем сезоне мы будем также выходить и всех побеждать как в весеннем отрезке этого чемпионата. Сегодняшний "Локомотив" может бороться за чемпионство или призовые места в РПЛ, - приводит мнение Погостнова Metaratings.ru.
Из-за того, что "Локомотив" провалил осеннюю часть РПЛ, скатившись на 14-ю позицию по итогам 17 туров, москвичи не сумели навязать борьбу за медали другим командам. Вчера, обыграв "Торпедо" (3:1), железнодорожники финишировали на 8-й строчке. Красно-зеленый коллектив – одна из лучших команда весны. "Локомотив" за 13 встреч российского первенства одержал 10 побед. Руководит коллективом российский тренер Михаил Галактионов.
19-летний россиянин Егор Погостнов, играющий на позиции центрального защитника, в этом сезоне РПЛ провел 9 игр. Какими-либо голевыми действиями игрок не отметился. Примечательно, что единственное поражение этой весной в РПЛ "Локомотив" потерпел от "Зенита" (1:2), который снова стал чемпионом России.
Защитник Погостнов: сегодняшний "Локомотив" может бороться за чемпионство в РПЛ
Российский футболист "Локомотива" Егор Погостнов поделился своими мыслями по поводу уровня московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"