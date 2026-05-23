Орлов: почему не любят "Зенит"? Потому что он на первом месте

"Почему не любят "Зенит"? Потому что он на первом месте.Какая команда будет на первом месте, она получит то же самое. В этом не надо сомневаться", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".