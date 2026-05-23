Сперцян: закончить сезон без трофея для "Краснодара" будет преступлением

"Закончить сезон без трофея будет преступлением? Конечно, но уже можно гордиться командой.
Проводим отличную работу, вместе с тренерским штабом боремся за самые высокие места. Дай бог, все получится в завтрашнем матче. Надеюсь, победа будет за нами", - сказал Сперцян.
Завтра, 24 мая, состоится матч между "Краснодаром" и "Спартаком" в Суперфинале Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники", начало - в 18:00 по московскому времени.
Ранее краснодарская команда завоевала серебряные медали по итогам сезона Росссийской Премьер-Лиги. "Быки" набрали 66 очков и финишировали на второй строчке в турнирной таблице, отстав от "Зенита", ставшего чемпионом страны, на два балла.
