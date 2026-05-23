Центральный защитник "Спартака" Срджан Бабич готовится к Суперфиналу Кубка России против "Краснодара", который состоится в воскресенье, 24 мая, вместе с командой. Об этом сообщает "Чемпионат".
Напомним, сербский футболист получил травму передней крестообразной связки 18 октября 2025 года в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против "Ростова", который завершился вничью 1:1. С тех пор игрок красно-белых не появлялся на поле.
Бабич тренируется с командой перед кубковой игрой о "Спартака" с "Краснодаром"
Защитник Срджан Бабич тренируется в общей группе "Спартака" в преддверии Суперфинала Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"