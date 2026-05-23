Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
2 - 0 2 0
УралЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
РоторПерерыв

Кубок Германии

Новости
Бавария
21:00
ШтутгартНе начат

Эмери пожелал "Спартаку" удачи в Суперфинале Кубка России

Бывший главный тренер "Спартака" Унаи Эмери пожелал удачи московской команде в матче против "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"
"Два дня назад общались с Эмери. Я его поздравлял. Он счастлив победе.

Эмери пожелал нам удачи. Сейчас наша очередь завоевать трофей и порадоваться", - сказал наставник красно-белых Хуан Карлос Карседо на предматчевой пресс-конференции.

Хуан Карлос Карседо был частью тренерского штаба Унаи Эмери в московском "Спартаке" с июля по ноябрь 2012 года. После своего ухода из российского клуба испанский специалист влзглавлял "Севилью", "ПСЖ", "Арсенал" и "Вильярреал".

В среду, 20 мая, Эмери одержал свою пятую победу в Лиге Европы, руководя "Астон Виллой", которая уверенно обыграла в финале "Фрайбург" со счетом 3:0.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится