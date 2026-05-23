Эмери пожелал "Спартаку" удачи в Суперфинале Кубка России

Эмери пожелал нам удачи. Сейчас наша очередь завоевать трофей и порадоваться", - сказал наставник красно-белых Хуан Карлос Карседо на предматчевой пресс-конференции.
Хуан Карлос Карседо был частью тренерского штаба Унаи Эмери в московском "Спартаке" с июля по ноябрь 2012 года. После своего ухода из российского клуба испанский специалист влзглавлял "Севилью", "ПСЖ", "Арсенал" и "Вильярреал".
В среду, 20 мая, Эмери одержал свою пятую победу в Лиге Европы, руководя "Астон Виллой", которая уверенно обыграла в финале "Фрайбург" со счетом 3:0.
