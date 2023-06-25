- У него действующий контракт с "Сочи". Интерес от других команд есть, но об этом сейчас рано говорить, посмотрим, что будет потом, а пока Иван футболист "Сочи", - приводит комментарий агента "Евро-Футбол.Ру".
Сербский футболист Иван Миладинович представляет цвета "Сочи" с 2018 года. В майке южного коллектива серб провел 95 игр. В них он сумел отметиться 3 голами и 4 голевыми пасами. В минувшем сезоне Иван поучаствовал в 12 встречах за барсов. Какими-либо голевыми действиями защитник не отметился. В августе Миладинович отпразднует свое 29-летие. Его трудовой договор с "Сочи" рассчитан до конца июня 2023 года (данные Transfermarkt). "Сочи" по итогам сезона сумел финишировать лишь на 10-й строчке. Примечательно, что в сезоне 2021/2022 сочинцы смогли завоевать серебряные медали первенства. Командой руководит Дмитрий Хохлов.
Агент защитника "Сочи" Миладиновича: к игроку есть интерес от других команд
Агент сербского футболиста Ивана Миладиновича Никола Валентич поделился информацией о будущем игрока.
Фото: Sport24