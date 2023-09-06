– Эксперименты, перемены в "Спартаке" продолжаются – Литвинов и Пруцев играют хорошо на Кубок, но в составе на "Краснодар" обоих нет. Такое впечатление, что всем болельщикам пытаются доказать их неправоту. Тренер пытается доказать свою стойкость, что он не поддается на давление.
Не надо экспериментировать на "Спартаке" – это команда, в которой нужен результат в каждом матче, а тренер должен соответствовать задачам. Возможно, Абаскаль взял себе время на разбег в 10 туров, когда определится с составом, но это большая дистанция – треть чемпионата. Кроме того, после 10 туров уже можно получить такой отрыв, что ликвидировать его позовут кого-то другого, – приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" состоялся 2 сентября на Юге России. Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу хозяев. Нападающий Джон Кордоба вывел южан вперед под занавес первого тайма. Во втором тайме хавбек южан Эдуард Сперцян поставил победную точку с 11-метровой отметки.
После визита в Краснодар безвыигрышная серия команды Гильермо Абаскаля достигла 4 матчей в РПЛ. "Красно-белые" с 10 очками опустились на 9-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав всего 1 очко в четырех последних турах. После международной паузы "Спартак" дома встретится с "Сочи" в рамках 8-го тура Премьер-Лиги.
Шалимов – об Абаскале: впечатление, что всем болельщикам "Спартака" пытаются доказать их неправоту
Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов высказался по поводу экспериментов со стартовым составом главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"