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Карпин: ставить цель или задачу выиграть у Катара — смешно

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче своей команды со сборной Катара.
Фото: РФС
– Доволен работой ребят на тренировках. Настроение хорошее, интенсивность хорошая. Ставить цель или задачу выиграть у Катара — смешно. Это должно быть всегда при выходе на поле. Кто будет капитаном? Не задумывался о том, кто будет капитаном в игре с Катаром, — передает слова Карпина РИА Новости.

Товарищеский матч между сборной России и Катаром состоится 12 сентября в городе Эль-Вакра. Его начало запланировано на 18:15 по московскому времени. Отметим, что до игры с Катаром подопечные Валерия Карпина сразятся во второй раз подряд с олимпийской командой Египта. Эта встреча состоится 11 сентября – она начнется в 19:00 по столичному времени.

Вчера, 7 сентября, национальная команда России сыграла против олимпийской сборной Египта. Встреча прошла в городе Суэц. Она завершилась ничейным результатом – 1:1.


Сборная России Сборная Катара Сборная Египта (U-23) Карпин
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