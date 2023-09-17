Поединок закончился победой красно-белых со счётом 1:0. Южане пропустили уже в компенсированное время.
Нобоа признался, что сейчас перед "Сочи" стоит задача по сохранению прописки в РПЛ.
"Нам сейчас не сопутствует удача. В этом и есть причина поражений "Сочи". Мы очень хорошо готовились к матчу со "Спартаком", но пропустили в концовке. Есть проблемы в атаке.
Мы работаем над тем, чтобы не вылететь из РПЛ. Но такая ситуация, в которой мы оказались, может произойти с любой командой", - цитирует Нобоа Metaratings.
Напомним, вчера, 16 сентября, «Спартак» и «Сочи» встретились в рамках 8-го тура РПЛ. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0, а единственный гол во встрече забил защитник Срджан Бабич.
Нобоа: "Сочи" работает над тем, чтобы не вылететь из РПЛ
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа подвёл итоги матча 8-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"