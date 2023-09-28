Сообщается, что решение об участии спортсмена в предстоящей игре 10-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" будет принято непосредственно перед игрой. Встреча пройдёт 1 октября в Самаре.
Отметим, что в матче предыдущего тура с "Динамо" (1:0) вратарь почувствовал недомогание в спине, поэтому покинул поле после первого тайма. Его заменил Александр Максименко.
Источник: Sport24 со ссылкой на главу пресс-службы "Спартака" Дмитрия Зеленова.
Селихов тренируется индивидуально, он может пропустить следующий матч "Спартака"
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов пропускает тренировки в общей группе и готовится к следующим матчам.
Фото: "Чемпионат"